Taş Kağıt Makas dizisinin konusu nedir? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Taş Kağıt Makas dizisinin konusu nedir?

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Taş Kağıt Makas'ta sıra dışı bir hafıza yeteneği olan 'hipertimezi' hastası Umut karakterinin adalet mücadelesi ele alınıyor.

Dizide, masum bir delikanlı olan Umut’un (Ekin Koç) babasını kurtarmak için düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşı ekrana gelecek.

Umut'un hayatına belediye otobüsünde başlayıp karakolda biten bir olayla Alev de dahil olunca, işler bir anda değişiyor. Umut'ın babasının masum olduğunu kanıtlamak için verdiği mücadelede en büyük destekçisi Alev'in azimli duruşu oluyor. Hikayede, Harun'un parlak zekası ve karmaşık iç dünyası ile Fecir'in durdurulamaz sosyopatik güç mücadeleleri dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?