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Tatil için kaldığı otelde fenalaşan Celal Doğan hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da tatil için konakladığı otelde fenalaşan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve milletvekili Celal Doğan (80) hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Tatil için kaldığı otelde fenalaşan Celal Doğan hastaneye kaldırıldı
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Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, tatil yaptığı Bodrum'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Apar topar hastaneye kaldırıldı

Celal Doğan, konakladığı otelde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. İlk müdahalesi burada yapılan Doğan, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın bilincinin açık, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Üç dönem milletvekilliği, üç dönem de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Celal Doğan, 1993 ve 2006 yılları arasında da Gaziantepspor Kulübü başkanlığı görevini üstlenmişti.