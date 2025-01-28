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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mahkeme önünde hesap sorulmalıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Kartalkaya'daki otel yangını) Kimin, kimlerin ne şekilde eksiği, kusuru, hatası varsa bunlar ortaya çıkarılmalı ve mahkeme önünde hesap sorulmalıdır" dedi.

Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mahkeme önünde hesap sorulmalıdır
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Soruları yanıtlayan Meclis Başkanı Kurtulmuş, Bolu Kartalkaya otel faciası hakkında görüşlerini bildirdi

"Hesap sorulmalıdır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Kartalkaya'daki otel yangını) Kimin, kimlerin ne şekilde eksiği, kusuru, hatası varsa bunlar ortaya çıkarılmalı ve mahkeme önünde hesap sorulmalıdır" dedi.

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