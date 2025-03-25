TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle anarak, onun hatırasına saygı gösterdi.

"Her zaman hatırlayacak, hayırla anacağız"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatının sene-i devriyesinde, kıymetli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve özlemle yad ediyorum. İlkeli siyaseti kendine şiar edinmiş, hak bildiği davasında bedeller ödemiş, daima vatanının ve milletinin yanında saf tutmuş Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi her zaman hatırlayacak, hayırla anacağız. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.