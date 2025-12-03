TBMM'de 3 kamu denetçisi adayı belirlendi

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma alt komisyonunda 3 kamu denetçisi adayı belirlendi. Karma alt komisyon, başkanlık ve kamu denetçisi adaylarının seçimi için toplandı. Toplantının başında gerçekleştirilen seçimde, Karma Alt Komisyonun Başkanlığına, oy birliğiyle AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal seçildi.

Kamu denetçiliği için 166 başvuru yapıldı

Dal, görev süresi dolacak bir kamu denetçisinin yerine seçilecek kamu denetçisi için komisyona 166 başvuru yapıldığını, 8 kişinin yaş şartını karşılamaması, bir kişinin de kendi isteğiyle başvurusunu geri çekmesi nedeniyle 157 başvurunun işleme alınacağını açıkladı.

Daha sonra komisyonda yapılan seçimde, en çok oy alan Burhanettin Sağsöz, Şerif Yılmaz ve Hasibe Usta, kamu denetçisi adayı olarak belirlendi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona sevk edilecek adaylar arasından 1 kamu denetçisi seçilecek.