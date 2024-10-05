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TBMM'de yeni oturma düzeni: İki parti yer değiştirecek, MHP ile DEM Parti yan yana oturacak

Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda siyasi partilerin oturma düzeni değişecek. Milletvekili sayısı en az olan Saadet - Gelecek Grubu MHP'nin yerine geçerken; MHP'li milletvekilleri DEM Parti ile yan yana oturacak.

Haber Merkezi
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TBMM'de yeni oturma düzeni: İki parti yer değiştirecek, MHP ile DEM Parti yan yana oturacak
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İçtüzüğe göre Meclis Genel Kurulu’ndaki oturma düzeni, milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubundan en fazla olan gruba göre sıralanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl oturma planı belirlendikten sonra Saadet - Gelecek Grubu kurulunca düzen değişti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre uzun süre ön sıralarda yer verilmeyen Saadet - Gelecek grubunun sorununu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çözdü. Bahçeli'nin, MHP grubunun bir sırasından feragat etmesiyle Saadet - Gelecek grubu da ön sıralarda temsil edildi. Ancak Saadet - Gelecek Grubu, içtüzüğün öngördüğü şekilde milletvekili sayısı en az olan grup olarak en sola değil, MHP grubundan sonraki sıralarda yer aldı.

Yeni yasama yılında oturma düzeninin iç tüzüğe uygun hale getirilmesi kararı verildi. Buna göre milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubu Saadet - Gelecek Partisi milletvekilleri, şu anda MHP milletvekillerinin oturduğu Genel Kurul'un en son sıralarında oturacak. İstifalar sonrası milletvekili sayısı düşen İYİ Parti, Saadet - Gelecek grubunun yanında yer alacak. Genel Kurul sıralarında İYİ Parti'den sonra sırasıyla MHP, DEM Parti, CHP ve AK Parti yer alacak.

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