'Tebliğ’de kafa karışıklığı: 1 yıl önce değişen EFT/FAST ücreti yeniden gündem oldu

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

“Hafta içi saat 16:00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST'lerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı” şeklinde verilen tebliğ değişikliği 25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yer alarak yürürlüğe girmişti.

ekonomim.com’un bilgi aldığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynakları, "EFT/FAST ücretleri kaldırıldı" şeklinde yeniden gündeme gelen tebliğ değişikliğinin yaklaşık 1 yıldır yürürlükte olduğunu belirtti.

7 Mart 2020’de Resmî Gazete’de yayımlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 12. Madde 3. Fıkrasında yer alan “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanır” ifadesi ile 5. Fıkradaki “Para transfer işlemlerine ilişkin yukarıdaki hükümler uygun düştüğü ölçüde kıymetli maden transfer işlemleri için de uygulanır” ifadeleri 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile kaldırılmıştı.

Bu değişiklikle, hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabilirken, 1 Aralık 2023 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelerle saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanmaya başlandı.