Teğmenlerin avukatlığını TBB Başkanı Erinç Sağkan üstlendi

Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmalarının ardından disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta görüşülecek.

Teğmenlerin avukatlığını TBB Başkanı Sağkan üstlendi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ın disipline sevk edilen teğmenlerin avukatlığını üstlendiği öğrenildi.

Dönem birincisi teğmen Ebru Eroğlu ve Alay Kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun yanı sıra teğmenler Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç hakkında soruşturma açılmıştı.

Ne olmuştu?

Dönem birincisi teğmen Ebru Eroğlu ve Alay Kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun yanı sıra teğmenler Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç hakkında soruşturma açıldı.

Mezuniyet törenin ardından başlatılan disiplin süreci sonucunda beş teğmen, "TSK'dan ayırma cezası verilmesi" talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

TSK: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır" dedi. TSK ilgili personelin yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi. Yönergeden kaldırılan metnin okunmamasının tebliğ edildiği ifade edildi.

Teğmenlerin avukatları ise "İlgili yönerge, resmi törenden sonra mezun olan subayların kılıç çatma geleneklerini ve sevinçlerini ne surette göstereceklerine ilişkin bir düzenleme içermemektedir" şeklinde açıklama yaptı.

Erinç Sağkan kimdir?

Ramiz Erinç Sağkan, 24 Nisan 1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Lise eğitim öğretimini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

1999 yılında üniversiteden mezun olduktan bir yıl sonra Ankara Barosu'nda kayıt olarak serbest avukatlık yapmaya başladı.

Ceza hukuku alanında avukatlık mesleğini yapan Erinç Sağkan, Ceza Mahkemesi Kanunu Merkezi'nde zorunlu müdafilik yaptı.

Ankara Barosu'nun ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Kurulu'na üye oldu.

Sırasıyla Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği (2010-2012), Ankara Barosu Genel Sekreterliği (2014-2016) ve Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı (2016-2018) yaptı.

Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı görevinin ardından 2018 yılında Ankara Baro Başkanı olarak seçildi.

2021 yılına gelindiğinde ise Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olağan genel kurulunda başkan aday oldu.

Genel kurulda 348 delegen 182'sinin oyunu alarak Türkiye Barolar Birliği'nin 9. başkanı olarak seçildi. 8 Aralık 2021 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.