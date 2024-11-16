  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Teğmenlerin kılıçlı yemini: Ebru Eroğlu’na ‘ihraç talebi’ tebliğ edildi
Takip Et

Teğmenlerin kılıçlı yemini: Ebru Eroğlu’na ‘ihraç talebi’ tebliğ edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin soruşturma tamamlandı. Kılıç çeken Teğmen Ebru Eroğlu, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Teğmenlerin kılıçlı yemini: Ebru Eroğlu’na ‘ihraç talebi’ tebliğ edildi
Takip Et

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çeken Teğmen Ebru Eroğlu, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Soruşturma tamamlandı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ebru Eroğlu kılıç çekip yemin ettirmişti

Diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, kılıç çekip yemin ettirmişti.

İhraç talebiyle disiplin kurulu'na sevk edildi

Eroğlu'na, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği tebliğ edildi. Eroğlu’yla birlikte ihracı istenen teğmen sayısı 2'ye yükseldi.

Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar günü belli oldu! Milli Savunma Bakanı Güler tarih verdiTeğmenlerin kılıçlı yemininde karar günü belli oldu! Milli Savunma Bakanı Güler tarih verdiGündem
MSB açıkladı: Kılıçlı yemin töreni için inceleme başlatıldıMSB açıkladı: Kılıçlı yemin töreni için inceleme başlatıldıGündem

 

Gündem
MHP'den her gün aynı saatte aynı paylaşım: 'Vakit tamamdır'
MHP'den her gün aynı saatte aynı paylaşım: 'Vakit tamamdır'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret talebini yineledi, emekli maaşları için çağrı yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret talebini yineledi, emekli maaşları için çağrı yaptı
AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
Kandan 'HIV' bulaştığı iddia edilmişti! Kızılay'dan açıklama geldi
Kandan 'HIV' bulaştığı iddia edilmişti! Türk Kızılayı'dan açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 bin polis memuru alınacak
Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 bin polis memuru alınacak