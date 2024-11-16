Teğmenlerin kılıçlı yemini: Ebru Eroğlu’na ‘ihraç talebi’ tebliğ edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin soruşturma tamamlandı. Kılıç çeken Teğmen Ebru Eroğlu, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çeken Teğmen Ebru Eroğlu, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Soruşturma tamamlandı
Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.
Ebru Eroğlu kılıç çekip yemin ettirmişti
Diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, kılıç çekip yemin ettirmişti.
İhraç talebiyle disiplin kurulu'na sevk edildi
Eroğlu'na, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği tebliğ edildi. Eroğlu’yla birlikte ihracı istenen teğmen sayısı 2'ye yükseldi.