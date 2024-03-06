Teravih nedir? Teravih namazının gün gün sevapları nelerdir?

Teravih nedir?

Teravihin vakti, yatsı namazından sonradır. Vitir namazı teravihten önce de kılınabilir, sonra da...

Teravih namazının, gecenin üçte birine yahut gece yarısına kadar tehir edilmesi müstehabtır. Hatta (gece yarısından) sonraya bırakılması dahi mekruh olmaz, (İleri sürülen görüşlerin) doğrusu budur.

Teravih yirmi rek'at olup on selâmla (kılınır). Her dört rek'at arasında (dört rek'at kılacak) kadar oturmak, aynı şekilde beşinci teravih (selâmın)dan ve vitir namazından sonra da (bir bu kadar) oturmak müstehabtır.

Ay içerisinde, teravih namazlarında Kur'ân-ı Kerîm'i bir kere hatmetmek sünnettir. (Konuyla ilgili öne sürülen görüşlerin) doğrusu da budur. Hatim insanların usanmalarına sebep olduğu takdirde, Kur'ân-ı Kerîm'den onların usanmayacağı kadarını okumalıdır. Tercih edilen görüş de budur.

Teravih namazının her teşehhüdünde Peygamberimiz (aleyhis-salâtü ves-selam)'e, insanlar usansalar bile, salevât getirmeyi ihmal etmemelidir. Aynı şekilde (teşehhüdlerden) sonra "sübhaneke" duasını, rükû ve secdelerdeki tesbihatı da terketmemelidir. Cemaatin usanması halinde (teşehhüdlerde okunan salevâtlardan sonraki, "Rabbena âtina" ve "Rabbenağfirlî" gibi) dualar okunmayabilir. Teravih namazı kaçırıldığı takdirde, ne tek başına ve ne de cemaatle kaza edilmez.

Teravih namazının gün gün sevapları

1. gece: Tüm günahlar bağışlanır.

2. gece: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

3. gece: Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.”

4. gece: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder.

5. gece: Allah (cc) Mescid-i Haram’da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

6. gece: Allah (cc) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.

7. gece: Allah (cc) Musa'nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.

8. gece: Allah (cc) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (sav) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.

9. gece: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.

10. gece: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.

11. gece: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.

12. gece: Sıratı yıldırım gibi geçer.

13. gece: Beytullah'ı imar etmiş gibi ecir verilir.

14. gece: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.

15. gece: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.

16. gece: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken "Lailahe illallah" diyerek kalkar.

17. gece: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür.

18. gece: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.

19. gece: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

20. gece: Rasulullah Efendimiz’i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz.

21. gece: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.

22. gece: Ümmet-i Muhammed’in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.

23. gece: Ümmet-i Muhammed’in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.

24. gece: Beraatını sağ elinden alır.

25. gece: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.

26. gece: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.

27. gece: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.

28. gece: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.

29. gece: Eyyüb'ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.

30. gece: Allah'ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: "Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır" Allah (cc) buyurdu ki: İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim.