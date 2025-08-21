Terörsüz Türkiye sürecinde şehit aileleri ve gazilerle buluşma trafiği hızlanıyor

CANAN SAKARYA

Mili Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu toplantısına katılan şehit yakınları ve gazileri temsil eden dernek ve vakıflar sürece destek verdiklerini açıklarken, Terörsüz Türkiye süreci konusunda doğrudan yetkili ve ilgili makamlar tarafından bilgilendirilmelerinin önemine dikkat çektiler. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, “ Biz ne kadar anlatsak da Sayın Cumhurbaşkanımız mektup da gönderse siyasiler televizyonda açıklama da yapsa terörsüz Türkiye hedefi ilk ağızdan anlatılmadan şehit aileleri ve gazilerimiz rahatlamayacaktır” şeklinde taleplerini dile getirdi. Işık, süreci anlatmak için İçişleri Bakanının desteğiyle 7 bölgede şehit ve gazi ailelerinin bir araya geleceği bakanların ve siyasilerin katılacağı toplantılar yapacaklarını, gerekirse bu toplantıları tüm illere yayacaklarını belirtti.

Ahlat buluşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, komisyona yaptığı sunumda şehit aileleri ve gazilerin Terörsüz Türkiye idealinin güçlü bir paydaşı olmalarını sağlamak için yaptıkları çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti. Önümüzdeki hafta Ahlat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Terörsüz Türkiye Büyük Millet Buluşması gerçekleştirecek. Terörsüz Türkiye Buluşmaları ve Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek şehit yakınları ve gazilerle istişarelerde bulunduklarını, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde başlattıkları bu çalışmanın yaygınlaştırılacağını anlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muş, Bingöl, Karabük, Hakkâri, Bartın ve Ankara’da şehit yakınları ve gazilerle görüşerek süreçle ilgili taleplerini, önerilerini ve beklentilerini dinledi.