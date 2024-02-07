Tesbih Namazı ne demektir? Tesbih Namazı nasıl kılınır? Tesbih Namazı kılınışı
Tesbih Namazının müstehap ve sevabının çok olduğu kanaatini taşıyan fakihlere göre bunun belirli bir vakti yoktur, kerahet vakitleri dışında her zaman kılınabilir; her gün, haftada, ayda, yılda bir veya hiç olmazsa hayatta bir defa kılınmalıdır. Peki, Tesbih namazı ne demektir? Tesbih Namazı nasıl kılınır? İşte detaylar…
Tesbih Namazı ne demektir?
Her rek‘atında yetmiş beş defa “sübhânallāhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” şeklinde zikir lafzı okunan dört rek‘atlı bu namaza “sübhânallah” ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla “tesbih namazı” (salâtü’t-tesbîh) adı verilmiştir.
Tesbih Namazı nasıl kılınır?
Bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivâyetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a (r.a.) “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir .
Tesbih namazı 4 rekat kılınan nafile bir namazdır. Tesbih namazının her rekatındaki tesbih: 'Subhânellâhi ve'l-hamdu li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhu va'llâhu ekber' şeklindedir.Tesbih namazındaki her rekatta okunan tesbih adedi 75'tir. Dört rekatta 300 adet tesbih okunmuş olur.
1. Rekat
-"Niyet ettim Allah rızası için Tesbih namazı kılmaya" diye niyet ederiz
-"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alır ve namaza başlarız
-Subhaneke'yi okuruz. 15 kere tesbih söyleriz
-Euzü-besmele çekeriz ve Fatiha okuruz
-Tekâsur Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz
-Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.
-Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.
-Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.
-Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.
-Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.
2. Rekat
-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
-Fatiha'dan önce, 15 kere tesbih söyleriz
-Fatiha okuruz
-Asr Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz
-Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.
-Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.
-Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.
-Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.
-Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.
-İkinci rek'atte oturduğmuzda, Et-tahiyyatu, Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik okunur.
3. Rekat
-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
-Subhaneke'yi okuruz. 15 kere tesbih söyleriz
-Fatiha okuruz
-Kafirûn Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz
-Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.
-Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.
-Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.
-Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.
-Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.
4. Rekat
-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
-Fatiha'dan önce, 15 kere tesbih söyleriz
-Fatiha okuruz
-İhlas Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz
-Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.
-Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.
-Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.
-Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.
-Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.
-Dördüncü rek'atte oturduğumuzda, Et-tahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Önce sağa, sonra sola; "Es-selamü aleykum ve rahmetullah" diyerek selam veririz.