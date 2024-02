Tesbih Namazı ne demektir?  Tesbih Namazı nasıl kılınır? Tesbih Namazı kılınışı

Takip Et

Tesbih Namazı ne demektir?

Her rek‘atında yetmiş beş defa “sübhânallāhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” şeklinde zikir lafzı okunan dört rek‘atlı bu namaza “sübhânallah” ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla “tesbih namazı” (salâtü’t-tesbîh) adı verilmiştir.

Tesbih Namazı nasıl kılınır?

Bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivâyetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a (r.a.) “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir .

Tesbih namazı 4 rekat kılınan nafile bir namazdır. Tesbih namazının her rekatındaki tesbih: 'Subhânellâhi ve'l-hamdu li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhu va'llâhu ekber' şeklindedir.Tesbih namazındaki her rekatta okunan tesbih adedi 75'tir. Dört rekatta 300 adet tesbih okunmuş olur.

1. Rekat

-"Niyet ettim Allah rızası için Tesbih namazı kılmaya" diye niyet ederiz

-"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alır ve namaza başlarız

-Subhaneke'yi okuruz. 15 kere tesbih söyleriz

-Euzü-besmele çekeriz ve Fatiha okuruz

-Tekâsur Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

-Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

-Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

-Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

-Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

-Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

2. Rekat

-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

-Fatiha'dan önce, 15 kere tesbih söyleriz

-Fatiha okuruz

-Asr Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

-Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

-Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

-Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

-Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

-Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

-İkinci rek'atte oturduğmuzda, Et-tahiyyatu, Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik okunur.

3. Rekat

-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

-Subhaneke'yi okuruz. 15 kere tesbih söyleriz

-Fatiha okuruz

-Kafirûn Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

-Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

-Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

-Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

-Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

-Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

4. Rekat

-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

-Fatiha'dan önce, 15 kere tesbih söyleriz

-Fatiha okuruz

-İhlas Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

-Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

-Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

-Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

-Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

-Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

-Dördüncü rek'atte oturduğumuzda, Et-tahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Önce sağa, sonra sola; "Es-selamü aleykum ve rahmetullah" diyerek selam veririz.