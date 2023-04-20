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Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye getirildi

Arnavutluk Yüksek Mahkemesince Türkiye’ye iadesi onaylanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer İstanbul’a getirildi.

Haber Merkezi
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Hüseyin ASLIYÜCE

Arnavutluk Yüksek Mahkemesince Türkiye’ye iadesi onaylanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, bugün Air Airalbania Havayolları’nın tarifeli seferiyle Tiran’dan İstanbul’a getirildi.

İnterpol polisi tarafından getirilen Özer, İstanbul Havalimanı emniyet şube polisleri tarafından uçaktan alınarak havalimanı karakoluna götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından Özer’in sağlık kontrolünden geçirileceği ve İstanbul emniyet müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.