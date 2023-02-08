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THY, 30 bin kişiyi tahliye edecek

Türk Hava Yolları (THY), bugün deprem bölgesinden 30 bin kişiyi tahliye edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları, deprem bölgesinden gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarına devam ediyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulundu. 

Üstün söz konusu açıklamada, ‘’Vatandaşlarımızı afet bölgelerinden tahliye seferlerimiz devam ediyor. Dün 19.050 kişiyi taşıdık, bugün ise 30.000 kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir’’ dedi.

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