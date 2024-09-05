THY uçağı 30 kez rötar yaptı, yolcular 15 saat bekledi

Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na saat 8.35'te uçması gereken TK2705 uçuş numaralı THY uçağı için her yarım saatte bir 30 kez erteleme duyurusu yapılınca, yolcular tam 15 saat beklemek durumunda kaldı.

Alınan bilgiye göre, TK2705 uçuş numaralı THY uçağı için 12.50'de uçuşa karar verildi ve yolcular uçağa alındı. 220 kişiye bilet satan THY, 178 kişilik uçağı uçuşa hazırlamıştı. Bu uçağa 178 yolcu alındı, kalan yolcuların bir başka uçağa aktarılmaya çalışılacağı, bir sonraki uçağı beklemeleri söylendi. 220 yolcudan 178'inin alındığı uçak yine uçamadı. THY uçağı sıcağın altında, 1 saati aşkın süre içerisindeki yolcularla bekletildi. Bu arada ağlayan çocuklar, sıcaktan bayılanlar ve hastalananlar oldu.

Tepkiler üzerine yapılan yeni bir duyuruyla uçakta teknik bir arıza olduğu bildirildi. Önce 5-6 dakikada arızanın çözülüp, uçuşun gerçekleşeceği söylendi. Tepkilerin artması üzerine arızanın çözülemediği, uçağın uçamayacak düzeyde arızalı olduğu belirtilerek yolcular havalimanına geri indirildi. Yolcular bir yetkilinin açıklama yapması için çaba sarf etmesine rağmen Erzurum Havalimanı'nda THY yetkilisi bulamadı.

Bir yolcu fenalık geçirdi

Yolcular ve çalışanlar arasında da zaman zaman tartışmalar oldu. Yolcularla muhatap edilen personel, "Erzurum'da THY yetkilisi yok. Elimizdeki imkanlar bu kadar. Başka bir şey yapamıyoruz. Biz de çalışanız. Fazla bir bilgiye sahip değiliz. Gelen bilgiler olduğunda uyguluyoruz ve sizlere aktarıyoruz." diyerek yaşadıkları çaresizliği anlattı.

Yaklaşık 40 - 50 dakika kadar sonra uçağın tamir olduğu belirtilerek yolcular tekrar uçağa alındı. Bu arada THY'ye kızıp uçuşunu iptal edenler de olduğu için onların bagajlarının uçaktan çıkarılması için çalışma yapıldı. Yolcular yarım saat kadar sıcakta havasız bir şekilde uçağın içinde bekletildi. Havasızlıktan bunalan yolculardan biri fenalık geçirerek bayıldı. Hastalanan yolcu için yarım saat kadar ambulans beklendi ve gelen ambulansta hastaya müdahale edildi.

'Uçuşa hazırız' denildikten bir süre sonra ise yeni bir skandal duyuru yapıldı. Uçuş ekibinin saati dolduğundan dolayı uçuş iptal edildi.

THY mağduru yolcular uçaktan yeniden indirilerek tekrar havaalanına götürüldü. Sabah 8.35'te Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçması gereken TK2705 uçuş numaralı THY uçağı 15.00'te halen uçamadı.

THY Erzurum personeli uçuşun 19.45'te olacağını söyleyip, "İster evlerinize gidin isterseniz burada bekleyin" şeklinde bilgi verdi. Yolcular ise uçabilmek umuduyla beklemeye devam etti.

Sabah 8.35'ten itibaren aç susuz bekletilen mağdur THY yolcularına yiyecek içecek de teklif edilmedi.

"İkram yapılamadı"

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 9 saat aç susuz kalan THY yolcuları yemek talebinde bulununca birer köfte veya hamburger gibi atıştırmalıklar ikram edildi. Bazı kişilere de 'kalmadı' cevabı verilerek ikram yapılamadı.

2 Eylül Pazartesi tarihli 8.35'te Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçması gereken TK2705 uçuş numaralı THY uçağı için yaklaşık 30 kez rötar, 1 kez arıza açıklaması yapıldı. Son olarak havalimanı uçuş bilgi ekranında 8.35'te Erzurum Havalimanı'ndan kalkması gereken TK2705 uçuş numaralı THY uçağının 19.45'te İstanbul Havalimanı'na uçacağı ilan edildi. 19.45'te yolcuları alan uçak, 45 dakika daha bekledikten sonra 20.30'da kalkış yaptı ve İstanbul Havalimanı'na 22.40 civarında iniş yaptı.

Uçuş süresi yaklaşık 2 saat olan, bin 63 kilometrelik Erzurum-İstanbul yolculuğu, TK2705 uçuş numaralı THY uçağı ile 12 saatten fazla rötarla, 14 saat 5 dakikada tamamlandı.