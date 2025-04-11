Timur Soykan neden gözaltına alındı? Timur Soykan kimdir, kaç yaşında, nereli? İfadesi ortaya çıktı

Sabah saatlerinde tehdit ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soykan ve Ağırel çıkarıldıkları adli kontrolle serbest bırakıldı.

Timur Soykan neden gözaltına alındı?

Soykan'ın Flash Haber TV'nin satış sürecinde yer aldığı ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Flash Haber TV hakkında yürüttüğü soruşturmada yer alan şüpheliler, televizyon kanalının devri ve satın alınması konusunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerini tehdit ettiği ve şantajda bulundukları iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Timur Soykan kimdir?

Timur Soykan 1975 yılında Kırklareli’nde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Sinema ve Televizyon bölümünü tamamladı.



Gazeteciliğe Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde başlayan Soykan, uzun yıllar Radikal Gazetesi’nde 9 yıl muhabirlik ve 3 yıl editörlük yaptı.



Radikal Gazetesi’nden ayrıldıktan sonra Postacı Yayınevini kurdu ve burada edebiyat ve politikaya dair çeşitli kitaplar kaleme aldı.

Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak çalıştı. Timur Soykan, aktüel siyaset, hikâye ve polisiye roman türünde eserler verdi.

Timur Soykan kaç yaşında?

Gazeteci Timur Soykan 50 yaşındadır.

Timur Soykan nereli?

Timur Soykan, Kırklareli'nde doğdu.

Timur Soykan hangi kanalda çalışıyor, hangi gazetede çalışıyor?

Timur Soykan Birgün gazetesinde yazılarını yazarken, geçtiğimiz günlerde Onlar TV isimli YouTube kanalında program yapmaya başlamıştı.

İşte Timur Soykan'ın ifadesi

Timur Soykan: Görüşmenin amacı haber yapmaktı

Gazeteci Timur Soykan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Soykan, Murat Ağırel ve kendisinden şikayetçi olan yasa dışı bahis soruşturması şüphelisi Erkan Kork ile yaptıkları görüşme hakkında şunları söyledi "Biz gazeteciyiz ve özellikle yasa dışı bahis, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri hakkında haberler hazırlıyoruz. Murat Ağırel de bu konuda haberlere ve kitaplara imza atıyor. Ben de yasa dışı bahis ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda haber ve kitaplar yazdım. Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis davası olduğunu öğrendik, dosyayı inceledik. Haberi geliştirmek ve yanıt hakkını kullanması için onu aradık. Görüşmenin amacı haber yapmaktır."

"Dünyanın her yerinde yasa dışı bahis şüphelisi birinin kanal sahibi olması haber değeri taşır"

İftiralardan korunmak için görüşmeyi kamuya açık bir yerde yapmak istediklerini ve Kork'un ofisinde görüşme önerisini reddettiklerini anlatan Soykan, Kork ve avukatıyla Trump Tower'ın altındaki bir mekanda görüştüklerini, tarafların görüşmeyi sesli kaydettiklerini söyledi.

Kork'un, "Flash TV'yi satın aldıktan sonra Murat Ağırel beni ve şirketlerimi karalayıcı haberler yaptı, beni baskı altına almaya çalıştı. Timur Soykan da kanalı satın almamı engellemek adına suçlayıcı şekilde yayınlar yaptı" iddiası sorulan Soykan, "Dünyanın her yerinde yasa dışı bahis şüphelisi bir kişinin e-ödeme, banka ve televizyon kanalı sahibi olması haber değeri taşır. Ben bu haberi destekledim. Ağırel'in yazı dizisi başarılı bir gazetecilik faaliyetidir" dedi.

"Bizleri susturmak ve korkutmak için yapılan bir hamle"

Bugün 13.00'te ifade vermek için savcılığa gideceğini ama bu bilinmesine rağmen gözaltına alındığını aktaran Soykan, "Bu iftiraların sadece Erkan Kork ile sınırlı olmadığını, yargı içerisindeki bir çetenin bizleri susturmak ve korkutmak için hamle yaptığını düşünüyorum. Bu basın özgürlüğüne tamamen aykırıdır. İftirayı atanlardan da demokratik haklarımızı gasp edenlerden de şikayetçi olmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.