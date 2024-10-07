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TİP'ten Özgür Özel'e yanıt: Kendi kendininiz ifşa ettiğiniz için teşekkürler

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in, TBMM’nin yeni yasama yılında CHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayağa kalkmasını eleştirmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Partinizin oyu yüzde 1,5, Meclis'teki konuşmalarınızı size biz devrettik" ifadesini kullandı. TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek ise Özel'e yanıt vererek, "Beni eleştirene söz devretmem demek, halkın çıkarına konuşsa bile sesini keserim anlamına gelir. TİP vekillerinin Halk TV programlarına 1 yılı aşkındır çağrılmaması da bu ambargonun bir parçasıdır. Kendinizi ifşa ettiğiniz için teşekkürler" dedi.

Haber Merkezi
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TİP'ten Özgür Özel'e yanıt: Kendi kendininiz ifşa ettiğiniz için teşekkürler
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CHP Genel Başkanı Özel, isim vermeden CHP'li milletvekillerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM kürsüsüne yürürken ayağa kalkmalarını eleştiren Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında konuştu. Özel, katıldığı Medyascope yayınında TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in sözlerini kast ederek “Bir tanesi çıkmış biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız… Ya partinin oyu yüzde 1,5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclis’teki her konuşmanızı biz devrettik geçmişte sana, ben devrettim” ifadelerini kullandı.

"Kendi kendininiz ifşa ettiğiniz için teşekkürler"

Özel'in sözlerine yanıt veren TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, “Demokrasi 101: Meclis’te halk tarafından seçilmiş vekile söz hakkı devretmek ancak demokrasiyi güçlendirir. Biz o sözleri anamızın/babamızın holding işlerine değil halkın çıkarları için kullanıyoruz. Yurttaşın sesi oluyoruz. 'Beni eleştirene daha da söz devretmem', halkın çıkarına da konuşsa sesini keserim demek hazırdaki otoriter rejimi devam ettiririm demektir. Halk TV programlarına 1 yılı aşkındır TİP vekillerinin çağrılmayışı da bu ambargonun bir parçasıdır. Kendi kendininiz ifşa ettiğiniz için teşekkürler. Hakkınızda geçmiş olsun Özgür bey…” ifadelerini kullandı.

Sera Kadıgil ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu’na girdiğinde ilk ayağa kalkan kişi olan Özel'in, 'Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik' sözlerini de değerlendiren Kadıgil "Makama saygı’… ‘Hangi makama saygı?’ diye ben sormak zorundayım. Çünkü hafıza kıymetlidir, bir şeyleri hatırlamak önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkmayı niye bırakmıştı Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde? Çünkü 2017 yılında yaptığı bir referandumda yine bu ülkenin yasalarını, anayasasını ayaklar altına alarak, mühürsüz oyları geçerli sayarak kendine bir padişahlık sistemi ihdas etti Recep Tayyip Erdoğan." demişti. 

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