Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kuruluş tarihi belli oldu! Akşener'den hayırlı olsun mesajı

Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin hazırlıklarında sona gelindi. 28 Ekim'de kuruluş dilekçesi verilecek olan partinin ismi saklanıyor.

"Milletini koruyan millet için millet içinde siyaset"

Parti logosunda parlament mavisi ve beyazı kullanılacak. "Milletini koruyan millet için millet içinde siyaset" sloganını kullanacak olan partinin İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 40'tan fazla il teşkilatında yer alacak isimlerin de hazır olduğu belirtildi.

Ağırlaioğlu siyasi atmosferi 2001 yılına benzetti

Habertük'te yer alan habere göre, kuruluş çalışmalarına devam eden tüm hızıyla devam eden Yavuz Ağıralioğlu, siyasi atmosferi AK Parti'nin iktidara gelmeden önceki 2001 yılına benzetti. Ağıralioğlu kimsenin B planı olarak parti kurmadıklarını kaydetti.

Meral Akşener'den 'hayırlı olsun' mesajı

İYİ Parti Eski Lideri Meral Akşener'in Ağıralioğlu’nun partisinin bazı kurucularıyla görüşüp "hayırlı olsun" dediği belirtildi. Ayrıca, CHP, İYİ Parti ve bağımsızlar dahil bazı milletvekillerinin Ağıralioğlu’nun kuracağı partiye geçmek için temasa geçtiği ancak buna sıcak bakılmadığı öne sürüldü.