TİSK Başkanı Akkol: Emanetine sahip çıkarak ülkemize değer katmaya devam edeceğiz

ANKARA (EKONOMİ) - TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için paylaştı mesajda, “Atatürk’ü anmak demek, düşünce ve ilkelerine sahip çıkarak onun bize kazandırdıklarını hatırlamak ve sonsuza dek yaşatmak demektir.” dedi.

Akkol, Atatürk’ün hayatı boyunca bağımsızlık mücadelesi sürdürdüğünün altını çizerek, bu mücadele için gücü millete olan inancı ve güveninden aldığını vurguladı. Akkol şunları kaydetti:

“Aziz milletimizi hak ettiği uygar medeniyetler seviyesine taşımak için ömrünü milletine adamıştır. En büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlarken, Atatürk’ü anmanın, onun bize kazandırdıklarını hatırlamak, düşünce ve ilkelerine sahip çıkarak sonsuza dek yaşatmak olduğunu da bir kez daha anladık. Bizlere emanet ettiği değerleri sahiplenmek ve ülkemizi uygar medeniyetler seviyesine taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. TİSK camiası olarak, onun ilke ve düşünceleriyle yol almaya, emanetine sahip çıkarak ülkemize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 85. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.”