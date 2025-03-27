TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor. Komisyonun onayının ardından lüks araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.
Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılıyor.
Lüks araçlar ihaleye çıkıyor
Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.
Araçlar 24 saat muhafaza altında
TMSF'nin kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından bu kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.
Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.
Lüks arabalar yeni sahiplerinin olacak
İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek. Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak.
İhale tarihi belli oldu
22 Nisan saat 10'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.