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TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor. Komisyonun onayının ardından lüks araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.

Haber Merkezi
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TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor
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Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılıyor.

Lüks araçlar ihaleye çıkıyor

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.

Araçlar 24 saat muhafaza altında

TMSF'nin kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından bu kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu. 

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.  

Lüks arabalar yeni sahiplerinin olacak

İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek. Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak. 

İhale tarihi belli oldu

22 Nisan saat 10'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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