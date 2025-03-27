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Eski manken Deniz Akkaya'nın kızı 10 ay hapis cezası aldı!

Eski manken Deniz Akkaya’nın 16 yaşındaki kızı A.Ö. hakkında açtığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, A.Ö.'yü annesine şiddet uyguladığı ve özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın yaşının küçük olması nedeniyle bu ceza 10 aya indirildi.

Haber Merkezi
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Eski manken Deniz Akkaya'nın kızı 10 ay hapis cezası aldı!
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya ile 16 yaşındaki kızı A.Ö. arasındaki tartışmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Akkaya, kızı tarafından darbedildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürerken, devlet korumasına alınan A.Ö. ise ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Akkaya'nın şikayeti üzerine başlatılan dava, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, A. Ö.'yi 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. A. Ö., bundan sonra 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hakim ve savcılara teşekkür etti

Mahkeme kararının ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hakim ve savcılara teşekkür ederek açıklamada bulundu; "Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim."

"Eğer benim kontrolümde olsaydı bu cezayı almadan bitecekti"

Deniz Akkaya, sözlerine şu şekilde devam etti; "Dünyanın geldiği şu durumda, ergenlerin genel olarak zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Bu süreç, eğer benim kontrolümde olsaydı bu cezayı almadan bitecekti. Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki süreci olması gerektiği gibi bitirerek pasaportunu alarak yurt dışında okumasına izin vermesini istemiştim. Ancak o ahlaksız adam, çocuğun üstün hayrını düşünmediği için, annenin üzerindeki psikopatça saplantısı nedeniyle konuya devam etti. Ve ortak kızımız, annesine uyguladığı şiddet ve özgürlüğünden mahrum bırakması nedeniyle ceza aldı."

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