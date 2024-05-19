Tokat Erbaa'da bağ evindeki patlamayla ilgili 2 kişi Samsun'da yakalandı

Olayın ardından Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine aracı takibe alarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişiyi Tokat'a getirdi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Vali Numan Hatipoğlu, patlamada yaralanan askerleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Konser patlama nedeniyle iptal edildi

Tokat'ta bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılması planlanan konser ise iptal edildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Erbaa ilçesinde bir patlamanın yaşandığını hatırlattı.

Yazıcıoğlu açıklamasında, "Erbaa Karayaka'da meydana gelen patlama dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceğimiz konserimiz iptal edilmiştir. Patlamada yaralanan askerlerimize, vatandaşlarımıza ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Yüce Rabb'imden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tokat Valiliği öncülüğünde faaliyet gösteren Tokat Kadın Kooperatifleri Satış Ofisi ile Valilik tarafından oluşturulan Tokat Komana Markası tanıtımının da aynı nedenle ertelendiği bildirildi.

Erbaa'da ne olmuştu?

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.