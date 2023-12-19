Tosun Paşa filminin "Suphi"si oyuncu Cevdet Arıkan hayatını kaybetti

Kemal Sunal, Şener Şen gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Tosun Paşa filminde Seferoğulları'ndan Suphi karakteriyle hafızlarda yer edinen 75 yaşındaki emektar oyuncu Cevdet Arıkan, hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölüm haberi oğlu Cem Arıkan tarafından duyuruldu.

Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun. — Cem Arıkan (@cemarikan) December 19, 2023

Arıkan, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda kariyeri boyunca 120'den fazla filmde rol alan babası Cevdet Arıkan'ın ölümü “Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun” ifadeleriyle duyurdu.