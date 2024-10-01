Trendyol yemek çöktü mü? Tüm restoranlar kapalı gözüktü, sipariş verilemedi!

Çevrimiçi sipariş uygulaması Trendyol yemek sabah saatlerinden itibaren erişim problemleriyle karşı karşıya. Kullanıcılar, tüm restoranları kapalı görüyor ve sipariş veremiyor. Bu sebeple Trendyol müşteri hizmetleri ve iletişim numaraları kilitlenmiş durumda. Diğer taraftan Trendyol konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Şirketin, herhangi bir açıklama yapması durumunda haberimizde yer alacak.

TRENDYOL YEMEK ÇÖKTÜ MÜ?

Trendyol Yemek, sabah saatlerinden bu yana erişim sorunları yaşıyor. Kullanıcılar, restoranların kapalı olduğunu görüp sipariş veremiyor. Bu durum nedeniyle Trendyol’un müşteri hizmetleri ve iletişim hatları yoğunluk yaşıyor. Ancak şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Trendyol, konuyla ilgili bir açıklama yaptığı takdirde gelişmeleri haberimizde paylaşacağız.