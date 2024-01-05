TRT EBA kararı: Tek kanaldan devam edecek

COVID-19 salgını sırasında okulların kapanmasıyla 23 Mart 2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan TRT EBA, tek kanal üzerinden yayınlarına devam edecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise olmak üzere üç farklı içerikli eğitim kanalından milyonlarca öğrenci ve ebeveyne hizmet veren TRT EBA, 6 Ocak itibarıyla yepyeni içerikleri ve yenilenen yüzüyle kullanıcılarla buluşacak.

"Kesintisiz eğitim" hedefiyle kurulan TRT EBA, yarından itibaren yeni yüzü ve içerikleriyle TRT'nin tüm yayın platformlarında yerini alacak.

TRT EBA'nın Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği sürerken, ders içeriklerinin yanı sıra hedef yaş grubuna yönelik eğlendirici, eğitici, enerjik, ilginç, yenilikçi programlar ve dinamik bir yayın içeriği ile izleyicisinin karşısında olacak.

TRT EBA kanalının günlük programı, 08.45-10.20 arasında ilkokul, 11.00-13.00 arası ortaokul, 13.15-16.35 arası lise dersleriyle ilgili olacak. Ders aralarında bilim, kültür, spor, sanat, yarışma ve sohbet programları yer alacak. Kanalda ebeveynler için psikolojik destek ve sohbet programları da bulunacak.

Lise ve üniversite yerleştirme sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan soru çözümleri ve konu anlatımları "LGS'ye Doğru" ve "YKS'ye Doğru", ebeveynlere özel içerik "Polat Doğru ile Ebeveyn Olmak", klinik psikolog ve yazar "Beyhan Budak ile Motivasyon Defteri" "Bilim Avcıları", "Günlük Hayatta İngilizce" ve "Annemin Savaşı" gibi özel içerikler TRT EBA'nın öne çıkan programları arasında bulunuyor.