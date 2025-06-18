Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman, MS hastalığı nedeniyle hastaneye sevk edildi

Üç yıldan uzun zamandır Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kahraman'ın bugün Silivri Cezaevi’nden MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edildiğini açıkladı.

Yol arkadaşımız ve parti üyemiz, şehir plancı ve akademisyen Dr. Tayfun Kahraman’ın bugün Silivri Cezaevi’nden MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edildiğini öğrendik.



Tayfun 38 aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor.… pic.twitter.com/5k7cm1j3EG — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 18, 2025

“Yol arkadaşımız ve parti üyemiz Tayfun Kahraman’ın bugün hastaneye sevk edildiğini öğrendik” diyen Çelik, sağlık sorunlarının geri dönülemez hale gelmeden gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

"Herkes biliyor ki Tayfun su kadar temizdir"

Açıklamasında Kahraman’ın mahkûmiyetine dayanak oluşturan somut bir delilin bulunmadığını ifade eden Çelik, “Tayfun 38 aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Hakkında tek bir somut delil olmadan 18 yıl hapse mahkum edildi. Herkes biliyor ki; Tayfun su kadar temizdir” ifadelerini kullandı.

"Adaletin gecikmesinin bedeli ağır olabilir"

Çelik, yargı sürecinde adil yargılanma ilkesinin tamamen göz ardı edildiğini vurguladı. “Sunduğu kanıtlar, tanıklar dava dosyasına alınmadı. Suçsuzluğunu ortaya koyan hiçbir belge dikkate alınmadı” diyen CHP’li başkan, Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’dan ve ailesinden 38 aydır ayrı bırakıldığını hatırlattı.

Açıklamasının sonunda yargı makamlarına çağrıda bulunan Çelik, “Tayfun’u ailesine sağlıkla, geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep vermeden kavuşturmak bu ülkenin yargı sisteminin boynunun borcudur. Adaleti geciktirmenin bedeli ağır olmadan bu mesele çözülmelidir” dedi.