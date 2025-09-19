Trump'tan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağım



ABD Başkanı Donald Trump, yapılacak görüşme öncesinde iki ülke arasındaki ticari ve askeri iş birliğine dikkat çekti.

Trump, Türkiye ile Boeing uçaklarının satışı, geniş kapsamlı F-16 tedarik planı ve F-35 programına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini vurgulayan Trump, söz konusu anlaşmaların iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Trump, 25 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılacak görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Açıklamalar, Ankara-Washington hattında hem savunma sanayii hem de ticaret alanında yeni bir iş birliği döneminin sinyali olarak değerlendiriliyor.