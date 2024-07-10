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Ekonomistler, TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın enflasyon farkı açıklamalarını değerlendirdi

TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın enflasyon açıklaması yorumlara neden oldu. Sosyal medyada uzmanlar açıklamayı değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Ekonomistler, TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın enflasyon farkı açıklamalarını değerlendirdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın açıklamaları gündemde yerini koruyor. Madde sepeti fiyatları öncülüğünde başlayan tartışmalar, enflasyona yönelik ifadelerin de yorumlanmasıyla devam ediyor. 

Çetinkaya, gazetecilerle yaptığı toplantıda enflasyondaki yavaşlama trendine yönelik, "Bu tartışılsın diye söylemiyorum ama enflasyonun yüzde 75 olmasıyla 45 olması arasında nasıl bir fark var, bunu bir irdelemek lazım diye düşünüyorum. Bana sorarsanız bir fark yok. Fiyatlar gene artıyor” sözleri tartışmalara neden oldu. 

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Sosyal medyada da ekonomist ve uzmanlar açıklamaya yönelik yorumlarıyla dikkat çekti. 

Açıklamalara atıfla Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, "Kamu kurumlarına iletişim konusunda bir tavsiye: söyleyecek sözünüz yoksa hiç konuşmamak daha iyidir." şeklinde paylaşım yaptı.

Ekonomim yazarlarından Prof. Dr. Fatih Özatay, sosyal medya hesabından açıklamalara dair, "Yok artık, daha neler. TÜİK'ten böyle saçma açıklamalar değil şeffaflık bekliyoruz. O zaman asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını buna göre yükseltsinler. Mesela, ilk altı ayda enflasyon %26 ise Temmuz'dan geçerli olarak %56 artış yapılabilir." yorumunu yaptı. 

Ekonomim.com yazarı Prof. Dr. Burak Arzova, açıklamanın kendisine eski Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun CDS’ler hakkında yaptığı açıklamayı hatırlattığını belirtti. 

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi köşe yazarı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) kurucu direktörü olan Güven Sak, açıklamaları alıntılayarak "Çizmeden yukarı çıkma..." değerlendirmesini paylaştı.

Ekonomist Murat Sağman, açıklamaya inanamadığını belirterek, "Böyle açıklama olamaz" dedi. 

Stratejist Tuğba Özay da "Umarım böyle bir açıklama gerçekten yapılmamıştır!" şeklinde paylaşımıyla dikkat çekti. 

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