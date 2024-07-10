Ekonomistler, TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın enflasyon farkı açıklamalarını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın açıklamaları gündemde yerini koruyor. Madde sepeti fiyatları öncülüğünde başlayan tartışmalar, enflasyona yönelik ifadelerin de yorumlanmasıyla devam ediyor.

Çetinkaya, gazetecilerle yaptığı toplantıda enflasyondaki yavaşlama trendine yönelik, "Bu tartışılsın diye söylemiyorum ama enflasyonun yüzde 75 olmasıyla 45 olması arasında nasıl bir fark var, bunu bir irdelemek lazım diye düşünüyorum. Bana sorarsanız bir fark yok. Fiyatlar gene artıyor” sözleri tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada da ekonomist ve uzmanlar açıklamaya yönelik yorumlarıyla dikkat çekti.

Açıklamalara atıfla Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, "Kamu kurumlarına iletişim konusunda bir tavsiye: söyleyecek sözünüz yoksa hiç konuşmamak daha iyidir." şeklinde paylaşım yaptı.

Kamu kurumlarına iletişim konusunda bir tavsiye: söyleyecek sözünüz yoksa hiç konuşmamak daha iyidir. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 10, 2024

Ekonomim yazarlarından Prof. Dr. Fatih Özatay, sosyal medya hesabından açıklamalara dair, "Yok artık, daha neler. TÜİK'ten böyle saçma açıklamalar değil şeffaflık bekliyoruz. O zaman asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını buna göre yükseltsinler. Mesela, ilk altı ayda enflasyon %26 ise Temmuz'dan geçerli olarak %56 artış yapılabilir." yorumunu yaptı.

Yok artık, daha neler.

TÜİK'ten böyle saçma açıklamalar değil şeffaflık bekliyoruz.

O zaman asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını buna göre yükseltsinler.

Mesela, ilk altı ayda enflasyon %26 ise Temmuz'dan geçerli olarak %56 artış yapılabilir. https://t.co/XEMkksRQlx — Fatih Özatay (@OzatayFatih) July 10, 2024

Ekonomim.com yazarı Prof. Dr. Burak Arzova, açıklamanın kendisine eski Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun CDS’ler hakkında yaptığı açıklamayı hatırlattığını belirtti.

TÜİK Başkanının enflasyonda yüzde 45 ile yüzde 75 arasında fark olmadığına ilişkin açıklaması bana dönemin Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun CDS’ler hakkında yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Déjà vu

Aynı sendromu yaşattı bana — Prof.Dr.Burak ARZOVA (@arzovaone) July 10, 2024

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi köşe yazarı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) kurucu direktörü olan Güven Sak, açıklamaları alıntılayarak "Çizmeden yukarı çıkma..." değerlendirmesini paylaştı.

Ekonomist Murat Sağman, açıklamaya inanamadığını belirterek, "Böyle açıklama olamaz" dedi.

Umarım bu haber Zaytung veya yalan haberidir. Olamaz çünkü böyle açıklama olamaz. https://t.co/T5dzUwrBRN — Murat Sagman (@muratsagman) July 10, 2024

Stratejist Tuğba Özay da "Umarım böyle bir açıklama gerçekten yapılmamıştır!" şeklinde paylaşımıyla dikkat çekti.