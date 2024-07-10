Beyaz yaka zam bekliyor: İş değiştirme olasılıkları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre, işçi ve Bağ-Kur emeklileri %24,73 oranında zam alacak. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Haziran ayında aylık bazda %1,64, yıllık bazda ise %71,60 arttı. Bu veriler ışığında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %19,30 oranında zam yapılacak. Asgari ücrete herhangi bir zam gelmemiştir. Bu durumda Çalışanların sendikalara ve toplu pazarlıklara olan ilgisi artabilir. Daha iyi ücret ve çalışma koşulları için sendikal faaliyetler yoğunlaşabilir.

Kurumsal firmalar zam yapacak mı?

Bu zam oranlarının açıklanmasının ardından, beyaz yaka çalışanları, maaşlarında benzer oranlarda artış bekliyor. Yapılan araştırmalar ve görüşmeler, kurumsal firmaların büyük bir kısmının çalışanlarına devletin açıkladığı zam oranlarına paralel herhangi bir artış yapmayacağı yönünde. Ancak, bazı firmalar ekonomik koşullar ve maliyet artışları nedeniyle daha düşük zam oranlarıyla yetineceklerini belirtiyor. Bu durum, çalışanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri anlamına geliyor. Bu durumların önüne geçebilmek için şirketlerin, çalışanlarına sundukları maaş ve yan hakları düzenli olarak gözden geçirmeleri ve piyasa koşullarına uygun hale getirmeleri önemli. Ayrıca, çalışan memnuniyetini artırmak için kariyer gelişim fırsatları, esnek çalışma koşulları ve diğer yan haklar gibi faktörlere de odaklanmaları gerekebilir. Ücretlerin artmaması, genel ekonomik durumdan dolayı enflasyonun etkilerini telafi etmeyecektir. Bu, çalışanların moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyebilir.

Beyaz yaka çalışanları ve iş arama eğilimi

Şirketlerin çalışanlarına beklenen zamları yapmaması durumunda, beyaz yaka çalışanlarının iş arayışına girmesi ve şirket değiştirme oranlarının artmasının gündeme geleceğini belirten Gilda&Partners IK Danışmanlık firması kurucusu Jilda Bal, “İş arayan sayısının artması, iş gücü piyasasında önemli bir hareketliliğe yol açabilir. Asgari ücrete zam yapılmadığı durumda, beyaz yaka çalışanlarının ve iş arama eğilimlerinin nasıl etkileneceği, ekonomik koşullar, sektör dinamikleri ve bireysel tercihler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Beyaz yaka çalışanları, yurt dışındaki daha iyi maaş ve yaşam koşulları sunan iş fırsatlarına yönelmeye başlayabilir. Çalışanlar, mevcut sektörlerinde yeterli maaş artışı olmadığı takdirde farklı sektörlere veya rollere geçiş yapabilirler. Bazı çalışanlar ise daha bağımsız çalışma fırsatları arayarak serbest çalışma veya kendi işlerini kurma yoluna gidebilirler” dedi.