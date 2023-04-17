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Tunceli milletvekili adayları listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özgürlük İttifakı, İYİ Parti, MHP)

Meclis'e 1 milletvekili gönderen Tunceli'de hangi parti kaçıncı sırada hangi adayı gösterdi? İşte öne çıkan 5 partinin aday listesi ve adaylık sıraları.

Haber Merkezi
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TUNCELİ 1 HAKAN ÖZER AK PARTİ
TUNCELİ 1 HÜSNİYE KARAKOYUN CHP
TUNCELİ 1 AYTEN KORDU EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
TUNCELİ 1 ROZAN ALİ FAYIK İYİ PARTİ
TUNCELİ 1 NİLGÜN DALKILIÇ MHP
TUNCELİ 1 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

Zonguldak milletvekili adayları listesi

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