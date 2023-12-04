Türk savunma sanayii şirketleri büyümede rekor kırdı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2022 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayi şirketini açıkladı. Listede dört Türk şirketi yer alıyor. 60'ıncı sırada ASELSAN, 76'ncı sırada Baykar, 82'nci sırasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve 100'üncü sırasında da Roketsan yer alıyor.

SIPRI'nın raporuna göre geçen yıl satışlarını en çok Türk şirketleri artırdı. Bu şirketlerin toplam gelirleri 5 milyar 500 milyon dolara ulaşarak, 2021 yılına kıyasla yüzde 22'lik artış gerçekleştirildi.

Raporda özellikle silahlı insansız hava aracı (SİHA) üretimiyle tanınan Baykar'a dikkat çekildi. Bir önceki yıl 100'üncü sırada yer alan Baykar, gelirlerinde yüzde 94'e ulaşan bir artışla 76'ıncı sıraya yükseldi. Bunun, listedeki tüm şirketler arasındaki en hızlı büyüme oranı olduğu belirtiliyor.

Baykar'ın dikkat çeken bu büyüme oranında, Bayraktar TB-2 SİHA'larının artan satışlarının etkili olduğu aktarılırken bu SİHA'ların Ukrayna tarafından savaş sırasında yoğun olarak kullanıldığına işaret ediliyor.

Raporda Roketsan'ın 2022 yılında gelirlerini yüzde 17, TUSAŞ'ın da yüzde 14 oranında arttığı kaydediliyor.

SIPRI bulgularına göre, bu şirketler görece daha az sofistike teknoloji gerektiren silahlar ürettikleri için artan talep doğrultusunda üretimlerini çok hızlıca artırabiliyorlar.

Rapora göre, şirketler geçen yıl, silah ve askeri hizmet satışından toplamda yaklaşık 600 milyar dolar gelir elde etti. Bu aslında muazzam bir meblağ. Ama gerçek şu ki, şirketlerin gelirlerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,5 oranında gerileme oldu.

SIPRI'nin en çok satış yapan 100 şirketi listesinde ABD'den 42 savunma şirketi bulunuyor. Bunların gelirleri yüzde 7,9 gibi önemli bir oranda düştü, 302 milyar dolara geriledi.

Ancak SIPRI, uzun vadeli siparişlerin ilerleyen yıllarda bilançolar üzerinde olumlu bir etki yaratacağını varsayıyor.

Avrupa'daki şirketlerin 2022 yılındaki satışlarında ise küçük oranda da olsa büyüme kaydedildi.

SIPRI raporuna göre ilk 100'de yer alan Avrupa'daki 26 şirketin silah satışları 2022 yılında yüzde 0,9 artarak 121 milyar dolara ulaştı.

Asya, Okyanusya ve Ortadoğu'daki şirketler 2022 yılında satışlarını önemli ölçüde artırmış görünüyor. Rapora göre Asya ve Okyanusya'dan ilk 100 şirket arasında yer alan 22 şirketin silah satışları yüzde 3.1 oranında artarak 134 milyar dolara ulaştı.

SIPRI, 2021'de olduğu gibi, 2022'de de Asya'daki savunma şirketlerinin Avrupalı şirketlerden daha yüksek gelir elde ettiklerine işaret etti.

Listede üçü ilk onda olmak üzere sekiz Çinli şirket 2022'de en çok kazanç elde eden ilk 100 şirket arasında yer alıyor. Sekiz şirketin toplam gelirleri 108 milyar dolara ulaştı ve bu oran toplam küresel silah satışlarının yüzde 18'ini oluşturuyor. Bu da Çin şirketlerini, ABD şirketlerinden sonra, ülke bazında en çok kazanç elde eden şirketler haline getiriyor.