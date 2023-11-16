Türk şef Ebru Baybara Demir'e Bask Mutfak Dünyası ödülü

Jüri başkanlığını Joan Roca'nın yaptığı ve bu yıl 8'incisi düzenlenen BCWP, ödülün Türk şef Demir'e verilmesinin gerekçelerini, "gastronomi aracılığıyla kültürel entegrasyona katkıda bulunmak, sosyal kalkınma ve biyoçeşitliliği teşvik, bölgedeki göç krizini ele alan girişimlere katılmak, iklim değişikliği karşısında toprakların yeniden canlandırılması ve hatta insani yardım için çaba göstermek." şeklinde sıraladı.

Ödülü alan Demir, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Kadınların eğitim almasının ve kendine güven duymasının önünü açan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde bu ödülü almanın çok anlamlı olduğunu" söyledi.

Doğum yeri olan Mardin'e 1999'da 11 bin kadar turist gelirken bu yıl bu sayının 2 milyonun üzerine çıktığını kaydeden Demir, turistlere verdiği yemeklerle başlayan gastronomi serüveninin, "yeni bir şey yapmadan sadece sistemi daha organize hale getirerek toplumsal değişim açısından inanılmaz bir güce ulaştığını" vurguladı.

San Sebastian kentindeki törende Türk şefe, Bask özerk hükûmeti Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Arantxa Tapia tarafından 100 bin avro değerinde bir ödül takdim edildi.