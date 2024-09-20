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Türk tekvandosunun kurucularından Kayhan Aytar hayatını kaybetti

Türk tekvandosunun kurucularından Kayhan Aytar, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Türk tekvandosunun kurucularından Kayhan Aytar hayatını kaybetti
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Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk tekvandosunun kurucularından ve duayen isimlerinden Kayhan Aytar hocamız 79 yaşında vefat etti. Sporculara, öğrencilere, hakemlere ve antrenörlere baba şefkatiyle yaklaşan, iyilik timsali Kayhan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de tekvandonun kurulması ve yaygınlaştırılmasında önemli katkıları bulunan Kayhan Aytar, milli takım antrenörlüğü ile uluslararası hakemlik görevlerini yerine getirdi.

7. Dan siyah kuşak sahibi Aytar, federasyonda yönetimin yanı sıra birçok kurulda görev yaptı.

Kayhan Aytar'ın cenazesi, bugün Konya Hacı Veyiszade Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

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