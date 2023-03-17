Türkan Elçi, CHP'ye katıldı
Hayatını kaybeden Diyarbakır baro başkanı Tahir Elçi’nin eşi ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi CHP’ye katıldı. Elçi’nin rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
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Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde ağırladığı iki isme parti rozeti taktı.
Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı.
Türkan Elçi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015'te düzenlediği basın toplantısında kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ile evliydi.
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