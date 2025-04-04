Türkiye, dev kargo uçaklarının tedariki için Embraer ile görüşüyor

İsveç’in bu hafta başında 4 adet uçak satın alacağını doğrulamasının ardından Rio de Janeiro’da düzenlenen LAAD Fuarı’nda açıklama yapan Brezilya Savunma Bakanı Jose Mucio, “KC-390’ın kullanıcılarının genişletilmesine yönelik müzakereler kalıcı ve iyimseriz” dedi.

Bahse konu gelişmeye ek olarak TUSAŞ, Brezilya’da düzenlenen LAAD 2025 Savunma Fuarı’nın ilk gününde Embraer ile mutabakat muhtırası (MoU) imzaladı. Anlaşama kapsamında havacılık endüstrisi üzerine üretim yapan Brezilya merkezli Embraer firması ile TUSAŞ ortak üretim faaliyetleri gerçekleştirecek. Bu süreçte şirketler arasında teknoloji transferine yönelik bilgi paylaşımı sağlanacak. Ayrıca AR-GE ve mühendislik alanında iş birliği yapılarak yeni fırsatlar değerlendirilecek.

C-390 nakliye uçağı

Brezilyalı Embraer tarafından üretilen C-390 Millennium, Brezilya’nın havacılık endüstrisindeki önemli başarılarından biri. Çift turbofan motorlu KC-390, farklı görevleri desteklemek için üç saatten kısa sürede yeniden yapılandırılacak şekilde tasarlandı. Uçuş sırasında yakıt ikmali yapılabilen uçak, fly-by-wire teknolojisine sahip.

Uçak, ABD üretimi C-130 Hercules uçağına benzer şekilde kıç rampa ile donatılmış bir kargo bölmesine sahip olup zırhlı araçlar da dahil olmak üzere çeşitli kargoları (26 tona kadar ağırlık) taşıma kapasitesine sahip.

84 askeri personel taşıyabilen uçağın kargo kabini, MEDEVAC (yaralı tahliye) görevlerinde yaralı veya hasta taşımacılığına uygun olarak yapılandırılabilmektedir. Uçağın ağırlığı yaklaşık 23 bin 600 kg olup maksimum kalkış ağırlığı ise 74 bin 400 kg.

35.2 metre uzunluğa sahip olan uçağın kanat açıklığı ise 35.05 metre. Uçak, 23 ton yük ile birlikte 1500 metre mesafeli pistlerden havalanabiliyor. Menzili 2000 kilometre olan uçak, havadan kargo bırakma, havada yakıt ikmali, hava indirme ve yangınla mücadele görevlerinde kullanılıyor.