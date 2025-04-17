Türkiye, KKTC'de yeni devlet hastanesinin yapımına başlıyor! İmzalar atıldı
Türkiye KKTC'de hastane yapımına başlıyor. İki ülkenin Sağlık Bakanlıkları arasında protokol imzalandı. 320 yataklı hastane Lefkoşa'da hizmet verecek.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında, “Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokol” imzalandı.
Sağlık Bakanlığı duyurdu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in imzaladığı protokolle 320 yataklı 1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesinin yapımına başlanacak.
Bakanlıktan verilen bilgiler şu şekilde:
1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi
Arsa Alanı: 215.012 m²
Kapalı Alan: 50.000 m²
Oturum Alanı: 12.700 m²
Yatak Sayısı: 320
Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 110
Poliklinik Sayısı: 80
Diyaliz Yatak Sayısı: 20
Ameliyathane Sayısı: 12
Otopark Araç Sayısı: 420