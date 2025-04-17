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Türkiye, KKTC'de yeni devlet hastanesinin yapımına başlıyor! İmzalar atıldı

Türkiye KKTC'de hastane yapımına başlıyor. İki ülkenin Sağlık Bakanlıkları arasında protokol imzalandı. 320 yataklı hastane Lefkoşa'da hizmet verecek.

Haber Merkezi
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Türkiye, KKTC'de yeni devlet hastanesinin yapımına başlıyor! İmzalar atıldı
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında, “Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokol” imzalandı.

Sağlık Bakanlığı duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti  Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in imzaladığı protokolle 320 yataklı 1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesinin yapımına başlanacak.

Bakanlıktan verilen bilgiler şu şekilde: 

1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi

Arsa Alanı: 215.012 m²

Kapalı Alan: 50.000 m²

Oturum Alanı: 12.700 m²

Yatak Sayısı: 320

Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 110

Poliklinik Sayısı: 80

Diyaliz Yatak Sayısı: 20

Ameliyathane Sayısı: 12

Otopark Araç Sayısı: 420

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