Türkiye savaş uçağında rotayı Çin ve Rusya'ya mı çevirecek?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde yaptığı, "40 Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etmeyi planlıyoruz" açıklamasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya konsorsiyumuyla üretilen Eurofighter'ın Türkiye'ye ihracatına Almanya sıcak bakmıyor.

Eurofighter ihracatının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında yapılan ikili görüşmede gündeme gelmediği belirtilse de yapılan açıklamalarda Almanya'nın bazı politik nedenlerle uçağın ihracatına karşı çıktığı iddia ediliyor.

Son olarak Katar ziyareti sonrasında konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Bir diğer konu da Eurofighter Typhonn meselesi… Kaldı ki Eurofighter konusunda da aslında İngiltere’nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya’da bir sıkıntı söz konusu. Fakat pürüzleri gidermek için İngiltere’nin olumlu yaklaşımı oldu. Almanlarla konuyu görüşeceklerini söylüyorlar. Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil” dedi.

Türkiye’nin ABD’den tedarik etmeyi planladığı F-16 Blok 70 savaş uçaklarına da değinen Erdoğan, “F-16 meselesinde biz muhataplarımıza dedik ki ‘Amerika Birleşik Devletleri’nin kongresi varsa bizim de kongremiz yani Meclisimiz var’ Parlamentomuzdan nihai karar çıkmadıktan sonra söyleyecek herhangi bir şey yok.

Ben Cumhurbaşkanı olarak bunu parlamentoya sevk ettim ve bana teşekkür ettiniz. Görevimi yaptım ama sizlerden de bir şey bekliyorum. Sizler de eş zamanlı olarak bu konuda kongrenizden bunu geçirin, beraberce eş zamanlı olarak bu adımları atalım diyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin alternatif uçakları neler?

Halihazırda Türk Hava Kuvvetleri’nin, 4.5 nesil bir savaş uçağı arayışında olduğu biliniyor. Eurofighter Typhoon ve F-16 Blok 70 haricinde pazarda, Fransız yapımı Dassault Rafale ve İsveç yapımı SAAB Gripen gibi seçenekler kalıyor.

Ancak gerek bu uçaklarda yer alan ABD ve Alman yapımı parçalar gerekse iki ilişkiler sebebiyle Rafale ve Gripen seçeneği de çok mümkün gözükmüyor.

Böyle bir tabloda alternatif olarak, Çin ve Rus yapımı savaş uçaklarıyla, Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder savaş uçağı kalıyor. Üç alternatifte yer alan uçaklar da NATO standardı dışında olduğu için olası bir tedarikte, uçakların Türk aviyonikleriyle teçhiz edilmesi gündeme gelebilir.

Burada diğer önemli bir konunun, bahsi geçen 4.5 nesil savaş uçağının tedarik takvimi ile Milli Savaş Uçağı KAAN’ın harbe hazır hale gelmesinin planlandığı 2034 yılı arasındaki makas olduğu değerlendiriliyor.