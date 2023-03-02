Türkiye'de deprem riski olmayan iller belirlendi

Türkiye, bir deprem ülkesi durumunda ancak bazı illerde yıkıcı bir deprem riski çok düşük oranlarda tahmin ediliyor.

Türkiye'nin AFAD tarafından hazırlanan Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, Ege bölgesinin neredeyse tamamı, Karadeniz Bölgesinin batısı, İstanbul'un yer aldığı Marmara Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu bölgesi (küçük bir kısmı) yüksek riskli alanlar arasında yer alıyor.

AFAD'ın açıklamasına göre, bu bölgelerde yer alan illerin dışında fay hattı bulunmayan ve deprem riskinin en az olduğu illerin başında ise Ankara, Antalya, Sinop ve Zonguldak geliyor.

Deprem haritalarında kırmızı renkteki alanlar, birinci derece deprem bölgesini, pembe renkteki alanlar 2. derece riskli bölgelerini sarı renkteki alanlar ise 3. dereceden deprem bölgelerini gösteriyor.



Şu illerde deprem riski düşük alanlar olarak haritada yer alıyor:

Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Bartın, Edirne, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak.