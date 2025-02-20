Türkiye'de son 6 ayda 50 bin kişi cezaevine girdi: 11 cezaevi daha yapılıyor

Türkiye genelindeki 403 cezaevinde 1 Temmuz 2024 itibarıyla 5 bin 64 hükümlü, 47 bin 462 de tutuklu olmak üzere toplam 342 bin 526 kişi bulunuyordu. O tarihte cezaevlerinin toplam kapasitesi 295 bin 328’di.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre 3 Şubat 2025 itibarıyla cezaevlerinin mevcudu 335 bin 799’u hükümlü ve 56 bin 657’si tutuklu olmak üzere 392 bin 456’ya yükseldi.

Aradan geçen altı ayda tutuklu ve hükümlü sayısı yaklaşık 50 bin kişi birden arttı.

Cezaevleri için bütçeden 712 milyon lira harcandı

Tutuklu ve hükümlülere yapılan sağlık harcamaları da 3.3 kat artışla 233 milyon TL oldu. Aşırı yoğunluk bütçeden ciddi kaynak transferini de zorunlu hale getirdi.

Cezaevleri için 2024’te bütçeden 98 milyar 712 milyon lira harcandı. Geçen yılın ocak ayındaki harcama 7.3 milyarken bu yıl 10 milyar 946 milyon liraya çıktı. Harcamalardaki hızlı artış, 2025 sonuna kadar cezaevlerinin idaresi için bütçeden 150 milyara yakın para harcanacağını işaret ediyor.

Cezaevinde 3 bin 890 çocuk var

Verilere göre cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların 371 bin 435’i erkek, 17 bin 131’i kadın ve 3 bin 890’ı çocuklardan oluşuyor. Çocukların bin 155’i hükümlü, 2 bin 735’i de tutuklu olarak gün sayıyor. Cezaevlerinde yaklaşık 25 bini üniversite, bin 841’i de yüksek lisans mezunu tutuklu ve hükümlü de var. Doktoralı hükümlü ve tutuklu sayısı da 286’ya ulaştı.

11 yeni cezaevinin inşaatına başlanıyor

Adalet Bakanlığı, 2027’de hizmete açmak üzere bu yıl çeşitli illerde 11 yeni cezaevinin inşaatına başlıyor. Bu cezaevleri için 2025’te 1.2 milyar TL, 2027 sonuna kadar 23.5 milyar TL harcanacak. 2024 itibarıyla 405 olan cezaevi sayısına 2025’te yenileri eklenecek.

Daha önce ihalesi yapılan Kütahya Domaniç Cezaevi bitirilemedi, maliyeti 8 katına, Giresun Şebinkarahisar Cezaevi’nin maliyeti de yeni ihaleyle 11 katına çıktı.