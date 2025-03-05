Araştırma: Türkiye'de Z kuşağı kadınların yüzde 88'i girişimci olmak istiyor

Yeni bir araştırmaya göre Türkiye’de kadınların yüzde 60’ı kendini girişimci olarak tanımlarken, Z kuşağında girişimci olma isteği yüzde 88’e kadar çıkıyor.

Mastercard tarafından yaptırılan ve araştırma ajansı Opinium tarafından yürütülen bu araştırmada, 16 Aralık 2024 – 3 Ocak 2025 tarihleri arasında Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki 41 ülkede çevrimiçi nicel bir anket gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre:

Dünya genelinde 10 kadından üçü yani yüzde 30'u, 10 erkekten neredeyse dördü yani yüzde 37'si kendini girişimci olarak görüyor.

Türkiye'de 10 kadından altısı yani yüzde 60'ı ve erkeklerin dörtte üçü yani yüzde 74'ü kendilerini girişimci olarak görüyor. Bu oran, daha genç nesillerdeki kadınlar arasında önemli ölçüde artıyor.

Dünya genelinde Z Kuşağı (yüzde 71) ve milenyum (yüzde 65) kadınlarının girişimciliğe olan motivasyonu, X Kuşağı (yüzde 45) ve Baby Boomers (yüzde 22) kadınlarından çok daha yüksek. Türkiye’de de Z kuşağı kadınları arasında girişimci olma isteği yüzde 88’e kadar çıkıyor.

Z kuşağı kadınların kendi işlerini kurmak istemelerindeki en önemli neden ne?

Dünya genelinde Z kuşağı kadınlarının kendi işlerini kurmak istemelerinin en önemli nedenleri: Yüzde 57 ile daha fazla gelir elde etmek, yüzde 54 ile finansal bağımsızlık kazanmak ve iş-yaşam esnekliğine sahip olmak istemeleri. Bu kriterler milenyum kuşağı için de paralellik gösteriyor.

Türk kadınlarının kendi işlerini kurmak istemelerindeki en büyük motivasyonları sorulduğunda, ilk sırada yüzde 62 oranıyla hayallerini gerçekleştirmek yer alırken onu, yüzde 46 ile daha iyi bir iş-yaşam dengesi ve yüzde 40 ile daha esnek çalışma saatleri takip ediyor.

Kadın girişimcilerin önündeki engeller

Ankete göre hem dünya genelinde hem de Türkiye’deki kadınlar, girişimciliğin önündeki en büyük bariyerin finansman olduğunu söylüyor. Bu aynı zamanda erkekler için de en büyük zorluk olarak öne çıkıyor.

Türk kadınlarına girişimciliğin önündeki en büyük engeller sorulduğunda, yüzde 40'ı finansal kaynak eksikliği, yüzde 39'u fon eksikliğini ve yüzde 28'i deneyim eksikliğini sayıyor.

Engelleri aşmalarına ve kendi işlerini kurma konusunda daha güvende hissetmelerine yardımcı olacak destek konusunda ise en yaygın yanıtlar yüzde 48 ile daha fazla finansman seçeneği, yüzde 33 ile temel iş becerilerinde daha iyi eğitim ve yüzde 29 ile de teknolojide daha iyi eğitim olarak sıralanıyor.

Türkiye’de kadın girişimci oranı yüksek

Araştırma, Türkiye’deki kadınların yüzde 60’ının kendini girişimci olarak tanımladığını ve bu oranın EEMEA (Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinin genelinin (yüzde 51) oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor.

Z kuşağı kendini gelecekte girişimci olarak görüyor

Kendini şu anda girişimci olarak tanımlayan ya da gelecekte girişimci olarak görme olasılığı en yüksek olan nesiller (erkekler ve kadınlar):

Z Kuşağı (yüzde 88)

Milenyum kuşağı (yüzde 72)

X Kuşağı (yüzde 64)

Baby Boomers (yüzde 55)

Bu sonuçlar, Türkiye’de bireylerin kendilerini girişimci olarak görme olasılığının yaşla birlikte azaldığını gösteriyor.

Kadınlar ve erkekler hangi sektörlerde iş kurmak istiyor?

Türkiye’de kadınların bir iş kurmak istediği sektörler incelendiğinde, başlıca sektörlerin başında yüzde 30 ile yiyecek ve içecek, yüzde 17 ile kozmetik ve yüzde 12 ile iş hizmetleri olduğu görülüyor.

Erkeklerin yüzde 12'si, kadınların yüzde 7'si BT/bilgisayar alanında bir iş kurmak istiyor.

Ankete hangi ülkeler katıldı?

Ankete katılan ülkelerin tam listesi: İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, İrlanda, Belçika, Norveç, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya, Hollanda, İsveç, Portekiz, Slovakya, İsviçre, Hindistan, Endonezya, Singapur, Avustralya, Çin, Tayland, Kore, Güney Afrika, Nijerya, BAE, Suudi Arabistan, Türkiye, Kenya, Mısır, Ukrayna, Fas, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Şili, Kanada ve ABD.