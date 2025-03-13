Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri MACFit satılıyor

Nefes Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'de MACFit markasıyla çok sayıda spor salonunu bünyesinde barındıran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., Polonyalı Benefit Systems şirketine satılıyor.

Şirketin tüm paylarını satın alan Polonyalı şirket, önceki gün satış bedelini 420 milyon dolar olarak açıkladı.

Satış bedeli satış süreci tamamlanana kadar güncellenecek

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla belirlenen bu satış fiyatı, satış süreci tamamlanana kadar yıllık yüzde 7'lik artış oranı üzerinden yeniden hesaplanacak.

Türkiye genelinde 121 fitness salonunu işleten MACFit'in payları Actera Group ve Esas Holding'e aitti. Satış, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından tamamlanacak.

Polonyalı şirketin açıklamasında, MACFit'in 305 bin salon üyesinin ve 1,4 milyon dijital üyesinin olduğu, 2024'te 112 milyon dolarlık ciro, 50 milyon dolarlık da faiz, vergi, amortisman öncesi kâra (FAVÖK) imza attığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca MACFit'in 2025'te 26, 2026'da 22 spor salonu daha açmayı planladığı belirtildi.

2007 yılında kurulan MACFit'e Esas Holding ve Actera Group, 2010'da yatırım yapmıştı.