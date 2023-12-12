Türkiye'nin EURO 2032 ev sahipliği iptal olacak mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın dünkü Rizespor karşılaşmasında yumruk atması sonucu tedavi altına alınan Halil Umut Meler'in kaldığı hastanede açıklamalarda bulundu. Büyükekşi buradaki açıklamalarında kamuoyunun en çok merak ettiği sorulardan EURO 2032 ev sahipliğinin iptal ihtimaline ilişkin de cevap verdi. İşte Büyükekşi'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

*Halil Umut Meler hocamızı az önce ziyaret ettik. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte buradayız. Allah'a çok şükür sayın başhekimimizin bize belirttiği üzere hocamızın sağlık durumu gayet iyi.

*Yarın taburcu olacak. 10 günlük bir yavrusu var. Bir an önce ailesine gitmek istiyor. İzmir'e dönmek istiyor. Bu yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu tür konularla keşke burada olmasaydık.

* Biz TFF olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında 2024 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Vatandaşlarımızı onurlandırdık gururlandırdık. 2032 Şampiyonasına İtalya ile bilrikte ev sahipliği yapma hakkı aldık. Ama bu iş kesinlikle unutulmamalıdır. Bunun bir milat olması lazım.

"Ceferin aradı"

* Yaşanan olayın ardından EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'den alınacağı iddia edilmişti. Başkan Büyükekşi bu yönde gelen soruya; "EURO 2032'nin alınması gibi bir durum söz konusu değil. Aleksandar Ceferin de aradı, yanınızdayız dedi" şeklinde yanıt verdi.