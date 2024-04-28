Türkiye’nin Filistin çabaları sürüyor: Bakan Fidan, Borrell ile de görüşecek

ANKARA (EKONOMİ)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Filistin için oluşturulan Temas Grubu toplantısına katılmak üzere gittiği iki günlük Riyad ziyareti kapsamında bugün önemli ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı / Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell yanı sıra; Ürdün, Norveç ve Yemen dışişleri Bakanları ile de görüşme yapacak.

Öte yandan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi’nin (AL) Gazze’deki katliamın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla oluşturduğu Temas Grubu’nun Riyad’daki toplantısı da sona erdi.

Bu toplantıda, 4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek İİT zirvesinde alınacak kararlar görüşüldü. Temas Grubu toplantısında ayrıca Filistin’in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımlar ile İsrail ve İsrail’e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirildi.