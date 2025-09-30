Türkiye’ye bilgisayarın gelişinin 65’nci yılı ‘Bilişim Günü’ olarak kutlandı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Törende konuşan TBD Başkanı Kenan Altınsaat, bilgisayarın ülkemize gelmesinin Türkiye açısından bilişim devrimine zamanında dahil olmak adına atılmış tarihi bir adım olduğunu söyledi. Dernek olarak bu önemli günü iki yıldır Türkiye Bilişim Günü olarak kutladıklarını dile getiren Altınsaat;

“Cumhuriyet var oldukça bu gün de kutlanmaya devam edecektir. O dönemde vizyoner bir yaklaşımla bilgisayar teknolojisini ülkemize kazandıran ve derneğimizin genel başkanlığını da yapmış olan değerli hocamız Sayın Kaya Kılan’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

"Türkiye, elektronik bilgisayar kullanan ilk ülke"

Türkiye’nin ilk bilgisayar programcısı ve TBD’nin önceki başkanlarından Kaya Kılan, Türkiye’nin Avrupa’nın doğusundan Japonya’ya kadar olan topraklarda elektronik bilgisayar kullanan ilk ülke olduğunu bildirdi. Kılan, bunun büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.