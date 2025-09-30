Trump'tan yeni açıklama: Hamas'ın cevap vermesi için 3-4 günü var

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın Gazze barış planına cevap vermesi için 3-4 günü olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, “Hamas’ı bekliyoruz. Eğer Hamas bunu yapmazsa, bu çok üzücü bir son olacak” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, Hamas’ı anlaşmayı kabul etmeye ikna etmek amacıyla Katar’da düzenlenen üst düzey toplantıyla aynı zamana denk geldi. Netanyahu’nun, Doha’ya yönelik saldırı sonrası Katar’dan özür dilediği ve arabuluculuk sürecine Türkiye’nin de katılacağı paylaşılmıştı.

Generallere de sert mesaj: "Bizim savaşçılarımız olmadığını düşünürsem ‘işten çıkarıldınız, çıkın’ diyeceğim"

Trump, gün içinde askeri liderlerle bir araya geleceğini söyleyerek, “Eğer onların bizim savaşçılarımız olmadığını düşünürsem, onlara ‘işten çıkarıldınız, çıkın’ diyeceğim” sözleriyle dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.