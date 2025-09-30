  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan yeni açıklama: Hamas'ın cevap vermesi için 3-4 günü var
Takip Et

Trump'tan yeni açıklama: Hamas'ın cevap vermesi için 3-4 günü var

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki ateşkes planıyla ilgili yaptığı açıklamada Hamas’ın anlaşmaya cevap vermesi için yalnızca ‘3-4 günü’ olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan yeni açıklama: Hamas'ın cevap vermesi için 3-4 günü var
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın Gazze barış planına cevap vermesi için 3-4 günü olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, “Hamas’ı bekliyoruz. Eğer Hamas bunu yapmazsa, bu çok üzücü bir son olacak” ifadelerini kullandı. 

Trump’ın açıklaması, Hamas’ı anlaşmayı kabul etmeye ikna etmek amacıyla Katar’da düzenlenen üst düzey toplantıyla aynı zamana denk geldi. Netanyahu’nun, Doha’ya yönelik saldırı sonrası Katar’dan özür dilediği ve arabuluculuk sürecine Türkiye’nin de katılacağı paylaşılmıştı.

Generallere de sert mesaj: "Bizim savaşçılarımız olmadığını düşünürsem ‘işten çıkarıldınız, çıkın’ diyeceğim"

Trump, gün içinde askeri liderlerle bir araya geleceğini söyleyerek, “Eğer onların bizim savaşçılarımız olmadığını düşünürsem, onlara ‘işten çıkarıldınız, çıkın’ diyeceğim” sözleriyle dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Katar: Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye'de katılacakKatar: Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye'de katılacakDünya
Beyaz Saray, Gazze planını açıkladıBeyaz Saray, Gazze planını açıkladıDünya
Trump: Netanyahu, Gazze planını kabul etti, Filistinlilerin sorumluluk üstlenmesini istiyorumTrump: Netanyahu, Gazze planını kabul etti, Filistinlilerin sorumluluk üstlenmesini istiyorumDünya

 

Dünya
İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor: 46 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor: 46 Filistinli yaşamını yitirdi
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildi
Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildi
Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu
Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu
Katar: Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye'de katılacak
Katar: Gazze'de ateşkes müzakerelerine Türkiye'de katılacak
Rusya'dan Trump'ın Gazze planına destek
Rusya'dan Trump'ın Gazze planına destek