  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray, Gazze planını açıkladı
Takip Et

Beyaz Saray, Gazze planını açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ayrıntılarını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyaz Saray, Gazze planını açıkladı
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. 

Beyaz Saray, Trump'ın Gazze planının ayrıntılarını açıkladı: 

  • ABD, İsrail ve Filistinliler arasında, barışçıl ve müreffeh birlikte yaşam için siyasi bir ufuk konusunda anlaşmayı sağlayacak bir diyalog kuracak.

  • Gazze, radikalleşmemiş, terörden arındırılmış ve komşuları için tehdit oluşturmayan bir bölge olacak.

  • İsrail bu anlaşmayı kamuya açık şekilde kabul ettikten sonra 72 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehineler geri verilecek.

İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek

  • İsrail, Gazze’yi işgal etmeyecek ve ya da daimi olarak topraklarına katmayacak.

  • Verilen her İsrailli rehinenin naaşı karşılığında, İsrail 15 ölmüş Gazzelinin cenazesini teslim edecek.

  • Tüm rehineler geri verildikten sonra, barışçıl birlikte yaşama sözü veren ve silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak.

  • ABD, Gazze’ye hemen sevk edilecek geçici bir uluslararası istikrar gücünü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak.

  • Gazze’den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine, gidecekleri ülkelere güvenli geçiş sağlanacak.

  • Gazze Şeridine dağıtım ve yardım girişi, BM ve bağlı kurumları ile Kızılay aracılığıyla, her iki tarafın da müdahalesi olmadan gerçekleşecek.

  • Gazze’yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için bir Trump ekonomik kalkınma planı hazırlanacak.

  • Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, gitmek ya da dönmek isteyenlere izin verilecek.

 Beyaz Saray, Gazze planını açıkladı - Resim : 1

Trump’ın “kapsamlı Gazze barış planı”na göre resmî Gazze haritası: Mavi hat — İsrail ordusunun şu anki kontrol hattı

Sarı hat — İlk geri çekilme hattı

Kırmızı hat — İkinci geri çekilme hattı

Çizgili bölge (en sondaki) — Üçüncü geri çekilme hattı, İsrail güvenli bölgesi

Trump başkanlık edecek

  • Geçiş yönetimine Trump başkanlık edecek.

  • İki taraf da öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek.

  • Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra, İsrail 250 müebbet hapis cezası almış mahkumun ve 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze’de tutuklanan 1700 kişinin serbest bırakılacağını açıklayacak.

  • Bu anlaşmanın kabulünü takiben, tam yardım hemen Gazze Şeridine gönderilecek.

 
 
Netanyahu, Trump'la görüşmesi sırasında Katar Başbakanı'nı arayarak özür dilediNetanyahu, Trump'la görüşmesi sırasında Katar Başbakanı'nı arayarak özür dilediDünya

 

İsveç: Rusya bizim hava sahamızı da ihlal edebilirİsveç: Rusya bizim hava sahamızı da ihlal edebilirDünya

 

Dünya
Trump: Netanyahu, Gazze planını kabul etti, Filistinlilerin sorumluluk üstlenmesini istiyorum
SON DAKİKA....
Netanyahu, Trump'la görüşmesi sırasında Katar Başbakanı'nı arayarak özür diledi
Netanyahu, Trump'la görüşmesi sırasında Katar Başbakanı'nı arayarak özür diledi
Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da 4. kez kabul etti
Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da 4. kez kabul etti
İsveç: Rusya bizim hava sahamızı da ihlal edebilir
İsveç: Rusya bizim hava sahamızı da ihlal edebilir
Pentagon'dan ABD'li silah şirketlerine talimat iddiası: Çin'e karşı füze üretimini artırın
Pentagon'dan ABD'li silah şirketlerine talimat iddiası: Füze üretimini artırın
Putin resmen imzaladı! Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi
Putin resmen imzaladı! Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi