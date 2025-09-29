Beyaz Saray, Gazze planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Beyaz Saray, Trump'ın Gazze planının ayrıntılarını açıkladı:

İsrail bu anlaşmayı kamuya açık şekilde kabul ettikten sonra 72 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehineler geri verilecek.

Gazze, radikalleşmemiş, terörden arındırılmış ve komşuları için tehdit oluşturmayan bir bölge olacak.

ABD, İsrail ve Filistinliler arasında, barışçıl ve müreffeh birlikte yaşam için siyasi bir ufuk konusunda anlaşmayı sağlayacak bir diyalog kuracak.

İsrail, Gazze’yi işgal etmeyecek ve ya da daimi olarak topraklarına katmayacak.

Verilen her İsrailli rehinenin naaşı karşılığında, İsrail 15 ölmüş Gazzelinin cenazesini teslim edecek.

Tüm rehineler geri verildikten sonra, barışçıl birlikte yaşama sözü veren ve silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak.

ABD, Gazze’ye hemen sevk edilecek geçici bir uluslararası istikrar gücünü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak.

Gazze’den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine, gidecekleri ülkelere güvenli geçiş sağlanacak.

Gazze Şeridine dağıtım ve yardım girişi, BM ve bağlı kurumları ile Kızılay aracılığıyla, her iki tarafın da müdahalesi olmadan gerçekleşecek.

Gazze’yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için bir Trump ekonomik kalkınma planı hazırlanacak.