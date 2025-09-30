  1. Ekonomim
İstanbul'da yağış devam edecek mi? Uzmanı cevap verdi

Türkiye'de bu hafta yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak. Peki İstanbul'da yağış devam edecek mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, üç büyükşehirde beklenen hava durumunu açıkladı.

İstanbul'da yağış devam edecek mi? Uzmanı cevap verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macit, yarın Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, perşembe günü ise Doğu Karadeniz'in kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak beklendiğini bildirdi.

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren ise yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Macit, "Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de ve cumartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz." dedi.

Macit, cuma günü Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de, cumartesi günü ise Ege'de ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgar beklendiğini ifade etti.

Üç büyükşehirde hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da cuma ve cumartesi günü sağanak geçişleri beklendiğini söyleyen Macit, hava sıcaklığının 22 ila 23 derece civarında olacağını kaydetti.

Macit, Ankara'nın batısında cuma ve cumartesi yağış görüleceğini, cumartesi günü hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

İzmir'de ise perşembe akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Macit, hava sıcaklığının da 25 ila 26 derecelerde seyredeceği bilgisini verdi.

