TÜRKONFED, SEDEFED ve Habitat Derneği heyeti deprem bölgesini ziyaret etti

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, TÜRKONFED, SEDEFED ve Habitat Derneği'nin deprem bölgesinde kalıcı konutlar yapılıncaya dek sürdürülebilir yaşam merkezleri kurmak üzere "Ortak İş Birliği Platformu" çatısı altında hayata geçirdiği KASABA projesi, kamu, özel sektör, STK ve bireysel destekler ile büyüdü.

Bu kapsamda, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent, TÜRKONFED başkan yardımcıları Öner Çelebi, Yiğit Savcı ve Oktay Mersin ile ÇUKUROVASİFED Başkanı Hüseyin Kış'ın yer aldığı heyet, "KASABA" sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi, bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Ziyarete UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Hedefler İçin İş Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı İrem Oral Kayacık da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez, Türkiye'yi krizlere, afetlere, sosyo-ekonomik eşitsizlik yaratan tüm koşullara karşı dayanıklı hale getirmek için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Deprem bölgesinde kışın çetin geçtiğini aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Yeni bir kış mevsimi yaklaşırken kalıcı konutlar tamamlanıncaya kadar insana yakışır yaşam alanları oluşturmanın önemi daha net ortaya çıkıyor. İş dünyası olarak deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren bugüne, başta insani yardım malzemeleri ve geçici barınma alanları için konteyner sevkiyatları olmak üzere bölgeye desteklerimizi sürdürüyoruz. Depremin üzerinden 8 ay geçti ancak sorumluluklarımız ve görevlerimiz daha yeni başlıyor. Bu kapsamda yalnızca barınma alanları değil, kent ekonomisini yeniden harekete geçirecek ticaret alanlarının oluşturulması için de çalışmalarımıza devam ediyoruz."

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem de "Bir yandan bölge halkının hayatlarını yeniden kurmalarına destek olurken diğer yandan da istihdam ve iş gücü kaybının önüne geçilmesi için projelerimiz ile bölgeye destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Konteyner kentlerin sadece acil ihtiyaçların giderilmesi için değil, aynı zamanda Hatay'ın kalkınması ve depreme dayanıklı yapıların yaygınlaştırılması açısından da büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hazır da şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle kış mevsiminin yaklaştığı bu dönemde, bölgede yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve depremden etkilenmiş tüm vatandaşlarımıza geçici barınma imkanı sunulması, Hatay'ın geleceği için kritik bir adım. Deprem felaketi, dayanışma ve yardımlaşma gerekliliğini hepimize bir kez daha hatırlattı. Biz de deprem riski altındaki bölgelerde daha dayanıklı ve güvenli toplumlar inşa etmek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Hatay halkına geçici yuva sağlama amacı güden bu konteyner kentlerin, Hatay'ın daha güvenli bir geleceğe adım atmasına katkı sağlamasını umuyoruz."

Kamu, özel sektör, STK ve bireysel desteklerle kuruldu

Hatay Samandağ'da 1500 kişi kapasiteli yaklaşık 300 konteynerin yer aldığı yaşam merkezi üç bölümden oluşuyor. Ortak İş Birliği Platformu çatısı altında TÜRKONFED üyesi bağışçıların katkılarıyla kurulan KASABA 1'de barınma konteynerlerinin yanı sıra okul, psikososyal destek merkezi, kütüphane, çocuk parkı, çamaşırhane, güvenlik konteyneri, hidrofor, ortak banyo ve tuvalet bulunuyor.

Ahbap Derneği iş birliği ve Philips Türkiye ana desteği ile kurulan KASABA 2'de barınma ile birlikte kodlama sınıfı, çamaşırhane, kadın tekstil ve ahşap boyama atölyesi, çocuk parkı, kreş ve güvenlik konteyneri de yer alıyor.

Ahbap Derneği iş birliği ile Borusan Holding ana desteği ile inşa edilen KASABA 3 çamaşırhane, güvenlik ve çocuk parkı ile barınma konteynerinden oluşuyor.