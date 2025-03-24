Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk görüntüsü ortaya çıktı

19 Mart sabahı düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Ancak terör soruşturmasıyla ilgili tutuklama talebi mahkeme tarafından reddedildi. İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

OdaTV’nin haberine göre, birçok siyasi tutuklunun bulunduğu Silivri Cezaevi'ne dün saat 16.00 sıralarında getirilen İmamoğlu'nun o anlara ilişkin bir fotoğrafına ulaşıldı.

İşte İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi önünde çekilen görüntüsü

Cezaevinde ilk gecesini geçiren İmamoğlu, oruçlu olduğu için akşam yemeğinde mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner ve şehriyeli bulgur pilavı yedi. İçecek olarak ayran ikram edildi.

Bu akşam ise İmamoğlu, orucunu et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar peyniri, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran ile açacak.