  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk görüntüsü ortaya çıktı
Takip Et

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk görüntüsü ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi önündeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk görüntüsü ortaya çıktı
Takip Et

19 Mart sabahı düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Ancak terör soruşturmasıyla ilgili tutuklama talebi mahkeme tarafından reddedildi. İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

OdaTV’nin haberine göre, birçok siyasi tutuklunun bulunduğu Silivri Cezaevi'ne dün saat 16.00 sıralarında getirilen İmamoğlu'nun o anlara ilişkin bir fotoğrafına ulaşıldı.

İşte İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi önünde çekilen görüntüsü

Cezaevinde ilk gecesini geçiren İmamoğlu, oruçlu olduğu için akşam yemeğinde mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner ve şehriyeli bulgur pilavı yedi. İçecek olarak ayran ikram edildi.

Bu akşam ise İmamoğlu, orucunu et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar peyniri, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran ile açacak.

İBB'den Şehzadebaşı Camii'ne zarar verildiği iddialarına yanıt geldiİBB'den Şehzadebaşı Camii'ne zarar verildiği iddialarına yanıt geldiGündem

 

İzmir'deki elektrik akımı faciası davasında dikkat çeken gelişme: Aile şikayetten vazgeçtiİzmir'deki elektrik akımı faciası davasında dikkat çeken gelişme: Aile şikayetten vazgeçtiGündem

 

 

 

 

 

Gündem
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir