Tutuklanan yedi gazetecinin tamamı tahliye edildi

İki gün önce İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemlerini takip ederken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazetecilerden AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, Foto Muhabiri Bülent Kılıç ve Gazeteci Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun, NOW TV Muhabiri Gökhan Kam, Bakırköy Belediyesi Foto Muhabiri,

Hayri Tunç, Gazeteci Kurtuluş Arı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Foto Muhabiri için tahliye kararı çıktı.

Barış İnce hâlâ gözaltında

İzmir'de 24 Mart'ta gözaltına alınan BirGün yazarı Barış İnce hâlâ gözaltında bulunuyor. Emniyet ifadesi tamamlanan İnce'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ne oldu?

23 ve 24 Mart tarihlerinde İstanbul ve İzmir’deki protestoları takip eden gazetecilerden sekizi İstanbul’da, üçü İzmir’de olmak üzere 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

25 Mart’ta İstanbul Adliyesi’ne getirilen yedi gazeteci, ilk olarak serbest bırakılmıştı. Ancak aynı gün öğle saatlerinde savcılığın itirazı üzerine tekrar mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama kararı verilmişti.